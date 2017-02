Proprietario al ristorante in pausa pranzo, i ladri gli svaligiano il furgone: rubati gli attrezzi

Hanno approfittato della pausa pranzo del proprietario del furgone per salire sul mezzo e derubarlo.

IL FURTO. È accaduto poco prima delle 13 di martedì in via Leone Gambetta a Padova. Il conducente si è fermato per mangiare qualcosa con un collega al ristorante. Quando è uscito dal locale, però, si è reso conto che, dal furgone, erano stati asportati alcuni utensili da lavoro. Il furto è stato denunciato alla polizia, che indaga sull'accaduto.