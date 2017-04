Aggredito mentre si trovava all'interno dell'auto, rubati portafoglio e cellulare

Gli hanno portato via il portafoglio e il cellulare mentre era seduto all'interno della sua auto in sosta. La vittima è un tunisino di 45 anni, l'uomo è stato aggredito venerdì sera attorno alle 23.30 in via Siracusa a Padova.

L'AGGUATO. Il 45enne tunisino si trovava all'interno della sua automobile quando due nordafricani si sono avvicinati per rubargli il portafoglio, con all'interno solo documenti, e il cellulare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.