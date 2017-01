Notato vicino allo spogliatoio delle ragazze con scarpe da tennis in mano: è un ladro

Si era intrufolato nella palestra della scuola dell'infanzia di via Mezzavia a Montegrotto con l'intento di rubare delle scarpe ma è stato notato e, infine segnalato dai carabinieri.



IL FURTO. L'episodio due giorni fa: il ragazzino è entrato in azione approfittando di alcune attività sportive che si stavano svolgendo nella struttura, utilizzata anche da società sportive del territorio come le squadre di calcetto e di calcio femminile. Gli addetti ai lavori lo hanno scoperto mentre si aggirava per la struttura con indosso un paio di scarpe non sue e in mano un altro paio. Immediata quindi la chiamata ai militari che lo hanno interrogato. A loro il ragazzino ha candidamente tentato di giustificarsi dicendo: "Le stavo riponendo". E' stato identificato e segnalato.