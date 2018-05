Automobile usata come ariete per sfondare la vetrina, i ladri tornano a colpire nella notte

Torna a essere vittima dei ladri il negozio Miotto, nella centralissima piazza Dondi dall'Orologio di Abano Terme. Dopo due furti messi a segno tra il dicembre 2014 e l'ottobre 2015, nella notte di mercoledì 9 maggio i malviventi sono tornati a colpire l'esercizio commerciale.

Il colpo

Nei primi due casi era stata infranta la vetrata principale del negozio ed erano stati asportati diversi capi di abbigliamento. Stavolta il copione si è ripetuto, con i ladri che hanno usato un'automobile come ariete per abbattere la vetrina e la porta di ingresso. Quando i proprietari sono arrivati sul posto hanno registrato l'ammanco di diversa merce e stanno ancora cercando di quantificarne il valore, come pure è in fase di definizione il danno arrecato alla struttura. I carabinieri della cittadina termale stanno effettuando i rilievi e sono al lavoro per rintracciare i ladri, che dopo il raid nel negozio sono riusciti a scappare a bordo dell'auto.