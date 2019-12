Furto tra le mura domestiche: la fidanzata di 45 anni ruba il portafogli al compagno

In un attimo di distrazione ha rubato il portafogli del compagno, intascandosi oltre 300 euro e anche i documenti. L'uomo, resosi conto del furto, ha sporto denuncia ai carabinieri che sono riusciti a incastrare la donna.

Il furto in garage

L'episodio risale allo scorso 3 dicembre quando F.L.A, cinquantaquattrenne che vive nell'Alta, si è recato nella locale caserma per raccontare ai militari come il suo porta monete con 310 euro all'interno e tutti i suoi documenti fosse sparito. Dopo alcuni accertamenti gli inquirenti hanno scoperto che a compiere il furto è stata D.S.T., la convivente classe 1973, che ha approfittato di un momento di distrazione dell'uomo, salendo nella sua autovettura mentre era parcheggiata in garage, portando via il borsello e facendo sparire i contanti. La donna è stata denunciata.