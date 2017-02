Con una scusa lo abbraccia e gli porta via il denaro dal portafoglio: denunciata

Lo avvicina e lo abbraccia con una scusa per derubarlo del portafoglio.



FURTO. A finire nei guai una 21enne di origine nomade che lo scorso 7 novembre in via Jacopo Da Corte a Piove di Sacco aveva avvicinato un 72enne di Pontelongo. Con uno stratagemma la giovane donna lo aveva abbracciato, portandogli via il taccuino custodito nella tasca dei pantaloni con all'interno 500 euro. I carabinieri hanno quindi eseguito le indagini e identificato la donna, D.L., senza fissa dimora e con precedenti.