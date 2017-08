Gli ruba il portafoglio fingendo di conoscerlo: anziano viene raggirato da una donna

Si è avvicinata all’anziano fingendo di conoscerlo e l’ha abbracciato. La donna, distraendo il signore, è riuscita a sfilargli il portafoglio prima di scappare.

CENTO EURO. Il furto è avvenuto in via Siracusa lunedì pomeriggio attorno alle 17.15. Un signore è stato “abbordato” da una ragazza che è riuscita a sottrargli il portafoglio con all’interno 100 euro. La donna è fuggita a bordo di una macchina guidata da un complice, scappando verso via Palermo. L’anziano ha subito chiamato la polizia che è giunta sul posto con una pattuglia. L’uomo ha descritto la ladra come una 30enne, probabilmente di origini dell’est Europa.