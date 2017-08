Derubate mentre prendono il sole in Prato inseguono il ladro: malvivente desiste

Mercoledì pomeriggio due diciottenni erano stese a prendere il sole in Prato della Valle quando una di loro ha aperto gli occhi e ha notato che uno straniero stava rovistando nella sua borsa. L’uomo, accortosi di essere stato visto, si è dato alla fuga con la borsa rubata.

LADRO DESISTE. Le due ragazzine lo hanno inseguito lungo Prato della Valle, via Belludi e via Donatello. Ad un certo punto, l’uomo esausto si è fermato e gli ha restituito la borsa con tutto all’interno. Non è stato identificato e si è dileguato. La polizia è stata informata dell'accaduto.