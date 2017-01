Pagano due bottiglie di birra e del pane, sotto i vestiti altri alcolici e cibo nascosti: denunciati

Furto, mercoledì pomeriggio, al supermercato Prix, in via Montà a Padova.

FURTO AL PRIX. Il personale di vigilanza del supermercato ha fermato una coppia di ragazzi italiani, lei di 22 anni, residente ad Este, e lui 35 anni, residente a Padova, sorpresi a rubare una bottiglia di prosecco ed altri generi alimentari, per un valore complessivo di 27 euro.

MERCE NASCOSTA TRA GLI INDUMENTI. I due avevano occultato la merce rubata tra i propri indumenti e si erano recati alle casse, pagando solo due bottiglie di birra e del pane. All'uscita dal negozio, sono stati fermati dal personale di vigilanza dle negozio e invitati negli uffici per un controllo. A quel punto, i due giovani hanno consegnato spontaneamente gli articoli non pagati.

DENUNCIATI. L'intervento della polizia è delle 17. La coppia è stata accompagnata in questura. Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.