Colto sul fatto mentre cerca di sottrarre 3.000 euro al proprietario del pub: arrestato

Colto sul fatto ed arrestato: manette ai polsi per A.B., disoccupato del Burkina Faso accusato di tentato furto.

I FATTI

È accaduto ieri a "La Scaletta", pub situato in via Monte Grappa 8 a Carmignano di Brenta: il ventenne burkinabé è stato scoperto mentre cercava di rubare 3.000 euro in contanti dalla tasca del proprietario del locale. I Carabinieri del Comando locale hanno dunque provveduto all'arresto.