Colpo notturno nella sede del grossista, i carabinieri sono sulle tracce dei ladri

Furto notturno in un magazzino di stoccaggio nell'Alta, dove sono spariti numerosi articoli. La scoperta solo molte ore dopo il colpo.

Il raid dei ladri

Ad accorgersi dell'effrazione e denunciare l'accaduto ai carabinieri è stato uomo che lavora per Pulimarket Srl, grossista specializzato nella vendita di prodotti per la casa, la cura della persona e generi alimentari. Il furto è stato segnalato lunedì sera ma si presume che risalga alla notte precedente. Approfittando dell'orario di chiusura e della zona isolata, ignoti hanno sfondato una porta in cartongesso introducendosi nel grande magazzino di via Dolomiti, nelle campagne di San Martino di Lupari ai confini con il Trevigiano.

Le indagini

Indisturbati hanno fatto sparire confezioni di alimenti, profumi e prodotti di bellezza, articoli per la casa. Viste le dimensioni dell'area di stoccaggio, al momento della querela il danno era ancora in fase di quantificazione. I rilievi e le indagini sono stati presi in carico dai carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo per cercare eventuali tracce utili a rintracciare i malviventi.