Ladri di oro rosso in azione, portano via 50 chili di rame da un trasformatore

Furto di rame nella notte tra domenica e lunedì a Vighizzolo D'Este.



FURTO. I malviventi sono entrati in azione dopo aver forzato l'ingresso del locale idrovora "Valgrande" di via Tre Canne. A scoprire l'accaduto un dipendente del consorzio di bonifica Euganeo che ha dato l'allarme. I predoni hanno portato via 50 chili di rame da un trasformatore. Sul caso stanno indagando i carabinieri.