Avvocato padovano insegue il ladro di biciclette, lo blocca, si ferisce e lo fa arrestare

Nella serata di lunedì gli agenti delle volanti hanno arrestato per rapina impropria Hamdi Mejri, trentaduenne tunisino, irregolare e pregiudicato che dopo aver rubato alcune biciclette è stato inseguito dal proprietario, un avvocato padovano che l'ha raggiungo, bloccato e ferito.

La dinamica

La volante è intervenuta nel vecchio ingresso dell'ospedale dopo una segnalazione da parte di una donna che ha riferito agli operatori che il marito si era messo all’inseguimento in via Gabelli di due nordafricani che avevano tranciato la catena con cui erano assicurate alla rastrelliera due delle quattro bici di proprietà del nucleo famigliare, rubandole e dandosi alla fuga. Imboccata la strada indicata, gli agenti hanno raggiunto uno dei due soggetti che l'avvocato era riuscito a bloccare dopo una colluttazione, riuscendo a recuperare la bicicletta del figlio. Il complice, invece, si è dileguato. Per la violenta collutazione il tunisino ha riportato una leggera escoriazione al braccio, mentre la vittima, quarantacinquenne legale padovano, lamentando dolori al torace per la caduta contro uno dei paletti delimitatori di carreggiata, si è fatto refertare in pronto soccorso per le cure del caso, sporgendo denuncia. L’uomo è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Il lucchetto delle bici asportate, tranciato e rinvenuto nelle vicinanze della rastrelliera sono stati posti sotto sequestro, mentre il tunisino è stato arrestato per rapina impropria.