Rompono il finestrino e fuggono con quasi un chilo e mezzo di oro: è caccia ai ladri

In pieno giorno: rocambolesco furto ai danni del titolare di un'azienda orafa di San Giorgio delle Pertiche.

I fatti

È successo nella mattinata di venerdì 15 novembre in zona industriale a Vicenza, in viale del Lavoro: erano le 10.45 circa e l'uomo (un 57enne di San Giorgio delle Pertiche) si era appena seduto al volante della sua Bmw 520 dopo aver acquistato al Centro Orafo di via Vecchia Ferriera un chilo e 400 grammi di oro da un negozio nelle vicinanze quando all'improvviso il finestrino alla sua sinistra è andato in frantumi. Tutto è accaduto in pochi istanti: a rompere il vetro è stato un ladro, che ha subito inserito il braccio nell'abitacolo rubando la borsa che il titolare dell'azienda orafa custodiva tra le sue gambe e fuggendo in compagnia di un complice a bordo di un'auto bianca. L'uomo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Camposampiero: il bottino ammonta a 40mila euro.