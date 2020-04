Rubano una bottiglia di vino e travolgono il direttore del supermercato: caccia ai malintenzionati

Giornata movimentata quella di martedì al supermercato Despar di piazzetta Sartori dove un furto si è trasformato in rapina impropria con tanto di direttore del punto vendita ferito a un gomito.

Ladri di alcolici

Verso le 18 una ragazza, poco prima già identificata nell'ambito dei controlli per l'emergenza Covid, è entrata nel market insieme a due uomini, probabilmente stranieri, ed ha tentato di rubare una bottiglia di vino insieme a uno dei due amici. Il direttore si è accorto del furto e ha tentato di bloccare la fuga del terzetto ma per tutta risposta è stato travolto e spinto a terra, ferendosi leggermente a un braccio. I tre sono fuggiti e l'uomo ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, che hanno ascoltato i testimoni, e l'ambulanza. Il direttore non è voluto ricorrere alle cure del pronto soccorso, venendo medicato sul posto. Ora gli agenti stanno cercando di identificare anche gli altri due autori del gesto e di rintracciare la ragazza.