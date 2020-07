Riconosciuto tramite le telecamere: aveva rubato una borsetta da un'auto parcheggiata

La tecnologia del riconoscimento fotografico ha permesso di individuare un 30enne che aveva rubato una borsetta da un’auto.

I fatti

Era sabato 27 giugno quando una 54enne di Piazzola sul Brenta si è recata in un vicino centro commerciale per fare acquisti. Tornando verso la macchina ha scoperto che la borsetta che aveva lasciato all’interno dell’abitacolo era sparita (ritrovata qualche tempo dopo senza denaro e bancomat). La donna ha fatto denuncia e i carabinieri di Piazzola hanno avviato un’indagine che si è avvalsa anche di tecnologie come quella del riconoscimento facciale. È stato così identificato un nomade di 30 anni, ufficialmente residente a Trieste ma di fatto senza fissa dimora, che ha effettuato il furto con un complice: è stato denunciato nella giornata di mercoledì 15 luglio per furto aggravato in concorso.