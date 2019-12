Porta infranta e soldi rubati: secondo colpo in venti giorni per il ristorante del centro

Non c'è pace per il ristorante "Il Tinello", che ha subito il secondo furto nel giro di venti giorni.

I fatti

Il primo colpo risale alla notte tra sabato 9 e domenica 10 novembre, coi ladri che in quell'occasione penetrarono nel ristorante di via Ognissanti rubando il registratore di cassa con 600 euro. Il secondo colpo risale invece alla notte tra sabato 30 novembre e domenica primo dicembre: per penetrare questa volta i malviventi hanno infranto la porta d'ingresso con un manufatto in cemento, rubando 70 euro.