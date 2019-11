Spaccata al ristorante Tinello: i ladri rubano il registratore di cassa con 600 euro

Spaccata nella notte tra sabato e domenica al ristorante Tinello di via Ognissanti al Portello dove i ladri hanno distrutto una vetrata e si sono introdotti all'interno portando via il registratore di cassa con i contanti.

La denuncia del titolare

A denunciare quanto avvenuto è stato il titolare che in mattinata si è recato nella stazione dei carabinieri di Padova Principale. Stando a quanto ha riferito l'uomo qualcuno, dopo aver danneggiato l'ingresso, verso le 4 è entrato nei locali del ristorante, portando via il registratore di cassa che conteneva circa 600 euro. I militari indagano per dare un volto al ladro che potrebbe non aver agito da solo.