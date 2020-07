Rolex e cruscotto rubati nelle vicinanze del centro: interviene la polizia

Due furti si sono consumati tra il centro e le immediate vicinanze, e sono stati denunciati alla polizia.

I fatti

Intorno alle 10 della mattina di mercoledì 15 luglio un signore di 88 anni stava percorrendo via Leopardi verso Prato della Valle quando è stato avvicinato da una donna. Con la scusa di chiedere informazioni gli si è avvicinata e gli ha sfilato il Rolex dal polso. La donna poi è salita in velocità su un’auto della quale, però, l’anziano non ha fatto in tempo a prendere il numero di targa. Una volta tornato a casa, ha chiamato la polizia. Gli agenti sono dovuti intervenire anche in via San Mattia nella mattinata di giovedì 16 luglio: da una Bmw x1 ignoti hanno portato via il cruscotto e il volante.