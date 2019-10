Furto in pieno giorno alla sagra: rubati il defibrillatore e la cassetta di pronto soccorso

Ad accorgersi che qualcuno era riuscito a rubare all'interno della casetta dove venivano custoditi gli strumenti di primo soccorso sono stati alcuni volontari della sagra di Onara a Tombolo nell'Alta Padovana che è in corso in questi giorni.

Il furto

Stando alla ricostruzione del presidente della Pro Loco ignoti, tra le 11.30 e le 17.30 di martedì, i malviventi si sono introdotti nel piccolo sgabuzzino sotto a un tendone e, dopo aver scardinato la porta in legno, sono riusciti a portare via un defibrillatore e uno zaino di soccorso con all'interno tutto il necessario per il primo intervento. Il valore del furto si aggira attorno ai 1700 euro. Il danno non è coperto da assicurazione.

Le indagini

Dopo la denuncia raccolta dai carabinieri della compagnia di Cittadella è stato fatto un sopralluogo e sono cominciate le indagini anche con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza.