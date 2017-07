Approfittano della distrazione della commessa: via fondo cassa e borsetta

Hanno approfittato della distrazione della commessa per impadronirsi del denaro contenuto in cassa e di una borsetta da donna, lasciata momentaneamente incustodita.



Il doppio colpo nella notte tra giovedì e venerdì attorno all'una alla sala giochi Eldorado di San Martino di Lupari: i due malviventi hanno notato che la donna era momentaneamente disattenta e sono riusciti a portare via all'incirca 1500 euro del fondo. Un bottino cui è andato ad aggiungersi tutto quanto contenuto nella borsa trovata nei pressi: all'interno i ladri hanno scoperto altri 70 euro. I carabinieri stanno indagando sull'accaduto.