Un furto dopo l’altro a “La saponeria” di Rubano: due denunciati in un giorno

Non uno, ma ben due furti a distanza di pochi giorni in un negozio dell'hinterland. Succede a Rubano, a “La saponeria”, punto vendita che tra gli altri, offre prodotti di igiene intima.

I fatti

I militari di Mestrino nel pomeriggio di lunedì 28 gennaio, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato Z.S. una donna quarantanovenne di Selvazzano e P.M. uomo di 32 anni che abita ad Albignasego. Entrambi, in momenti diversi, hanno tentato di rubare prodotti per qualche decina di euro. I carabinieri hanno svolto le indagini del caso risalendo alle due persone che ora sono accusate di tentato furto. Per loro è scattata la denuncia.