Forzano la porta del bar e fuggono con un cambiamonete: furto a Campodarsego

Furto con scasso a Campodarsego: è successo nella notte tra venerdì e sabato al bar "Lo Sfizio".

La dinamica

Stando alla prima ricostruzione ignoti si sono introdotti nel locale di via Antoniana a Campodarsego dopo l'effrazione della porta d'ingresso e sono fuggiti con un cambiamonete. Il danno è ancora in via di quantificazione.