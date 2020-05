Forzano il distributore automatico e scappano con soldi e sigarette: è caccia ai ladri

Non è ancora dato sapere se ad agire è stata una sola persona o un gruppo. Sta di fatto che il colpo è riuscito: scassinato il distributore automatico di una tabaccheria.

I fatti

È successo nella notte tra sabato 2 e domenica 3 maggio ad Abano Terme: ignoti hanno forzato il distributore automatico della tabaccheria "De Gustibus" in via Giarre, riuscendo a rubare soldi e numerosi pacchetti di sigarette per un valore complessivo di mille euro. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione, che indagano per risalire all'autore (o agli autori) del gesto.