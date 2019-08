Forzano la finestra e rubano soldi e una collanina: furto con scasso in un istituto di formazione

Se ne sono accorti solo in mattinata. Ma i ladri avevano già colpito: furto con scasso in un istituto superiore per la formazione.

I fatti

Si tratta dell'istituto "Isi" di via Vittoria a Padova: una volante della polizia si è recata sul posto nella mattinata di sabato 10 agosto per un sopralluogo. Gli agenti hanno accertato che ignoti erano penetrati all’interno dell’Istituto - probabilmente durante la nottata tra venerdì 9 e sabato 10 agosto - forzando una finestra e dall’interno avevano trafugato la somma di circa 300 euro oltre a una catenina d’oro. Sono in corso le indagini per risalire ai malviventi.