Anziano derubato in strada da una coppia: nell'abbraccio gli strappano la catenina d'oro

Sembra inarrestabile il fenomeno dei furti lampo in strada che hanno come vittime anziani che passeggiano da soli. L'ultimo episodio risale a mercoledì e come gli altri è stato commesso in strada in pieno giorno.

Il furto

Le analogie con i precedenti casi sono infatti notevoli. Mercoledì poco prima di mezzogiorno un pensionato 82enne è stato avvicinato in via Crescini da un uomo e una donna. Con la consueta scusa di chiedere delle informazioni gli sono arrivati vicinissimi e, pochi istanti dopo, fingendo di ringraziarlo si sono profusi in abbracci. Nel farlo la donna gli ha però strappato una catenina d'oro dal collo, del valore di circa mille euro, prima di scappare.

Le ricerche

A raccontarlo è stata la stessa vittima, che ha allertato il 113 chiedendo l'intervento di una volante. L'anziano ha fornito agli agenti una descrizione dei due banditi e della collana rubata con cui si sono messi sulle tracce dei due fuggitivi. Due giorni prima in via Temanza all'Arcella si era svolto un furto analogo, anch'esso con protagonisti una donna robusta sulla sessantina e un ragazzo di circa trent'anni.