Furto con l'abbraccio, stavolta partecipa anche un ragazzo: anziano derubato

Il furto in strada con la tecnica dell'abbraccio non è esclusivo appannaggio delle donne. Lunedì all'Arcella si è infatti verificato un caso analogo ai molti altri tristemente frequenti, ma a entrare in azione insieme a una donna di mezza età c'era anche un giovane uomo.

Il colpo

A raccontarlo è stato l'81enne rimasto vittima della coppia di delinquenti. Lui stesso, alle 16.50, ha fermato una volante di passaggio in via Buonarroti. Agli agenti ha raccontato che circa mezz'ora prima stava percorrendo a piedi via Temanza, nei pressi dello stadio Colbachini, quando è stato avvicinato in strada da due persone. Una donna di circa 60 anni, di corporatura robusta, e un giovane sulla trentina. Gli avevano chiesto delle indicazioni stradali e mentre una si slanciava in un lungo abbraccio per ringraziarlo, l'altro riusciva a sfilargli dalla tasca il portafoglio che conteneva 80 euro. Raccolte la querela e la descrizione dei due banditi, gli inquirenti si sono ora messi sulle loro tracce.