Anziana avvicinata all'uscita dalla messa: giovane donna la abbraccia e le sfila l'orologio

Continuano incessanti gli episodi che vedono protagonisti inermi anziani prede di scippatori senza scrupoli. Senza scrupoli oltre che sfrontati, perché anche l'episodio di domenica si è svolto in tarda mattinata in un quartiere dal notevole viavai.

Il furto

Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando un'ottantenne del quartiere Sant'Osvaldo è uscita dalla messa alla parrocchia del Cristo Re avviandosi lungo il marciapiede verso casa. Era quasi arrivata quando è stata avvicinata da una donna sconosciuta, che l'ha calorosamente salutata e abbracciata. Una manciata di secondi, giusto il tempo di rendersi conto della situazione e divincolarsi mentre la giovane tornava sui suoi passi e si allontanava rapidamente.

Le ricerche

Solo in seguito l'anziana si è resa conto di non avere più al polso l'orologio, sfilato nella concitazione del momento dalla ladra. La vittima ha chiesto l'intervento della polizia, a cui ha raccontato l'accaduto e descritto la fuggiasca, che pare essere una donna di circa trent'anni. Il valore del monile rubato è invece ancora in fase di quantificazione.