Scippata al volo in bicicletta: i banditi in auto le sfilano la borsetta

L'hanno raggiunta e superata a bordo di un'utilitaria, riuscendo in pochi secondi a rubarle la borsetta posta nel cestello della bicicletta. Dopo la segnalazione della vittima sono scattate le ricerche dei malviventi.

Il furto

Il colpo è stato consumato poco prima delle 8 di venerdì lungo via Valli Pianta, nelle campagne a sud di Solesino. Una donna di 55 anni residente in paese stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta e non ha prestato particolare attenzione a una delle automobili in transito nel suo stesso senso di marcia. Quando però la Peugeot 106 grigia l'ha affiancata rallentando, dal finestrino lato passeggero si è sporto un uomo incappucciato, che si è proteso verso la borsa nel cestino e l'ha afferrata mentre il veicolo accelerava allontanandosi.

Le indagini

Attonita la vittima si è rivolta ai carabinieri descrivendo il contenuto della sacca. Oltre ai suoi documenti, al cellulare e pochi altri oggetti, dentro non c'erano banconote né monetine. Raccolta la testimonianza, gli inquirenti hanno avviato le ricerche per trovare l'auto e i suoi occupanti, certamente almeno due.