Scippo in pieno giorno: le strappa con violenza la collanina d'oro e fugge in bici

È caccia al malvivente: una donna è stata scippata in pieno giorno a Padova.

I fatti

È successo alle ore 15.30 circa di sabato 17 agosto in via Luini, nel quartiere San Carlo: i carabinieri del Norm - sezione radiomobile di Padova sono intervenuti sul posto in quanto poco prima una 61enne di Padova è stata avvicinata da uno sconosciuto a bordo di una bicicletta che, dopo averla spinta, le ha strappato la collana in oro che teneva al collo, dileguandosi successivamente per le vie limitrofe. La signora non ha riportato lesioni, mentre i militari dell'Arma stanno dando la caccia all'uomo.