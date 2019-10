Anziana scippata in strada: una giovane le offre un massaggio e le ruba i gioielli

Non solo false indicazioni stradali, richieste di lavoro o avances sessuali. Le tecniche degli scippatori per avvicinare le anziane prede puntano oggi anche sui massaggi. É la proposta che si è sentita rivolgere una 84enne dalla giovane donna che l'ha poi derubata.

Il furto

Il fatto è avvenuto alle 10.30 di lunedì lungo via Francesco Bonafede, nel quartiere Santa Rita. L'anziana, nata in Croazia ma da anni residente in città, è stata avvicinata da una donna più giovane che non aveva mai visto prima. Quest'ultima le ha proposto di farle dei massaggi benefici, approfittandone per instaurare un contatto fisico. Pochi attimi, giusto il tempo di rifiutare, e l'anziana l'ha vista allontanarsi in tutta fretta, realizzando che nella foga del momento l'altra le aveva sfilato un paio di anelli d'oro. La vittima ha allertato la polizia che si è precipitata a raccogliere ogni informazione disponibile, ma l'ottantenne non sarebbe riuscita a fornire una descrizione completa della ladra.

Casi simili negli ultimi giorni

Un fatto analogo con rpotagonista una giovane scippatrice è avvenuto la scorsa settimana a Saonara. Sempre nella giornata di lunedì un'altra anziana è stata picchiata in via Giotto a Padova da un bandito che le avrebbe strappato la catenina.