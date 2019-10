Scippata in pieno giorno nel plateatico di Baessato: bottino da 15mila euro

Ha dell'incredibile lo scippo avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì fuori dal bar Baessato H222 di largo Europa. La polizia sta dando la caccia ai due presunti responsabili.

Il furto

A raccontare agli agenti quanto avvenuto è stata la stessa vittima, una 39enne che vive in provincia. Pochi minuti dopo le 14 la donna si trovava seduta a uno dei tavoli del plateatico, sistemati lungo il marciapiede che congiunge via Matteotti con largo Europa. All'improvviso si è vista avvicinare da uno sconosciuto, che in una manciata di secondi le ha afferrato il polso e sfilato l'orologio, scappando e salendo in sella a uno scooter guidato da un complice, che ha accelerato facendo perdere le sue tracce lungo corso Garibaldi.

Le ricerche

Colpo grosso per i due banditi, che si sono impossessati di un orologio Patek Philippe del valore di circa 15mila euro. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una volante della polizia, che ha raccolto la testimonianza della vittima, fortemente scossa ma incolume. La donna ha sommariamente descritto il bandito, che sarebbe di carnagione chiara, e il motorino usato per la fuga. Proprio sul mezzo di stanno ora concentrando gli inquirenti della Squadra mobile, passando al setaccio le numerose telecamere della zona per ricostruirne l'itinerario.