Anziano scippato del Rolex nel giardino di casa: si cerca una donna

La modalità è delle più classiche: una sconosciuta che chiede informazioni e per ringraziare si slancia in un caloroso abbraccio. Poi l'amara scoperta, con la vittima che si rende conto di essere stata derubata.

L'approccio e il furto

É successo mercoledì pomeriggio a un pensionato di 84 anni che vive a Saonara. Si trovava nel suo giardino quando dalla strada lo aveva raggiunto una donna sconosciuta. Fingendo di aver bisogno di alcune indicazioni lo ha avvicinato e, dopo qualche secondo, lo ha stretto per ringraziarlo. Nella concitazione del momento l'uomo non si è reso conto che in quella stretta lei gli aveva sfilato dal polso un prezioso orologio Rolex. Se ne è accorto solo qualche minuto dopo, quando la misteriosa ladra era già lontana. Non gli è quindi rimasto che chiedere aiuto ai carabinieri, che da Legnaro lo hanno raggiunto con una pattuglia raccogliendone la testimonianza. La descrizione fornita dalla vittima è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno tentando di risalire all'identità della fuggiasca. Nel frattempo si sta anche cercando di quantificare il valore dell'orologio, che non era coperto da assicurazione.