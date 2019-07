Furto alla sala scommesse: i banditi abbandonano la refurtiva nel cantiere

Al fermento per la maxi opera di rifacimento del cavalcavia di corso Argentina che sovrasta via Vigonovese, lunedì si è aggiunto anche uno strano ritrovamento.

Refurtiva abbandonata

Sono stati gli operai, arrivati in zona alle 9.30 per cominciare la settimana di lavoro, a scoprire una macchinetta cambiamonete abbandonata tra macchinari e attrezzi. L'oggetto, identico a quelli che si trovano nelle tabaccherie e nelle sale giochi, era evidentemente stato forzato da qualcuno con l'intento di aprirlo e svuotarlo degli spiccioli. Dietro la sua comparsa doveva quindi celarsi la mano di qualche delinquente e gli operai hanno avvisato i carabinieri.

Il furto

La pattuglia di Padova Principale arrivata sulla scena ha catalogato il cambiamonete mettendosi alla ricerca del locale da cui poteva essere sparito. Ricerca terminata poco dopo, quando i militari sono risaliti al Punto Snai di via Vigonovese 46, proprio a ridosso del cavalcavia. Durante la notte ignoti avevano forzato l'ingresso introducendosi nel negozio e rubando appunto il cambiamonete. Per liberarsi dell'ingombrante fardello lo avevano poi gettato nell'area del cantiere. Gli inquirenti stanno ora visionando le telecamere della zona per individuare i responsabili, quasi certamente almeno due. La macchinetta è poi stata restituita al titolare.