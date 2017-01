Ladri alla scuola dell'infanzia "Romanato": malviventi portano via cibo, pc e denaro

Furto nella notte tra martedì e mercoledì nella scuola materna "Don Romanato" di via Longo a Curtarolo.



IL FURTO. I mlaviventi dopo essere entrati all'interno dell'istituto attraverso una porta secondaria sono riusciti a portare via generi alimentari, un pc portatile e 1500 euro in contante custoditi all'interno degli uffici. La denuncia da parte della coordinatrice. Il danno è coperto da assicurazione.