Self Service preso d'assalto dai ladri: via prodotti alimentari, danno da quantificare

Approfondimenti Ladri nella ditta materiale elettrico svuotano le macchinette del caffè

Malviventi prendono d'assalto il self service e rubano prodotti alimentari.

IL FURTO

Il colpo nella notte tra domenica e lunedì al self service "Assaggiami" di via Belgio a Padova. I ladri hanno sfondato la vetrata e hanno fatto razzia dei generi alimentari conservati all'interno. Sul posto si sono portati i carabinieri che stanno indagando dull'accaduto. Il danno, ancora da quantificare, non è protetto da assicurazione