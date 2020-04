Rubano dalla cassa dopo aver danneggiato la vetrina del negozio con un tombino

Hanno colpito in piena notte. Con l'ausilio di un tombino: furto con scasso in un negozio di Padova.

I fatti

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile in via Norma Cossetto, in zona stazione: ignoti hanno utilizzato un tombino per danneggiare seriamente la vetrata di un negozio cinese di alimentari e penetrare al suo interno, riuscendo a rubare 100 euro dal registratore di cassa. Sul posto si sono recati i carabinieri del Norm di Padova, che indagano per risalire agli autori del furto.

