Derubato dal transessuale dopo il rapporto: la disavventura in zona industriale

Era alla ricerca di una notte "trasgressiva". Ma non immaginava nemmeno lontanamente che potesse finire così: un uomo di origini peruviane è stato derubato da un transessuale, che aveva caricato in macchina per consumare un rapporto a pagamento.

I fatti

È successo poco dopo l'una della notte tra venerdì 5 e sabato 6 luglio in via Cile a Padova: l'uomo si era recato in piena zona industriale e aveva contrattato la prestazione col transessuale, che però improvvisamente gli ha prima sottratto 200 euro e quindi è fuggito. Sul posto è giunta una volante della polizia, che sta indagando sull'accaduto per individuare il responsabile.