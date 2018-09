Ancora spaccate in centro: colpiti il Caffè Cavour e un locale al Portello

I ladri tornano a colpire due esercizi pubblici del centro e torna a montare la paura. La polizia è intervenuta nel cuore della notte in via Trieste e nella centralissima piazza Cavour.

Nella piazza centralissima

Al Caffè Cavour l'allarme interno ha fatto il suo dovere mettendo in fuga i ladri. Il colpo si è consumato attorno alle 4, quando l'impianto è scattato allertando la vigilanza. "Hanno subito chiamato noi e le forze dell'ordine" racconta il titolare Arman Tiouri. In questo caso è stata forzata la serratura di una porta a vetri che dà sullo spogliatoio del personale e i ladri non sono riusciti a entrare nei locali principali nè a rubare denaro o oggetti. Sul posto gli agenti delle volanti e della scientifica, per raccogliere più elementi possibile.

La rassegnazione delle vittime

"Ce lo aspettavamo, dopo tutti i furti degli ultimi mesi era ovvio che prima o poi sarebbe toccato a noi" aggiunge il gestore "A Padova un certo degrado indubbiamente c'è: purtroppo ci si focalizza su questioni minori, come il controllo delle biciclette che attraversano il liston o le polemiche sulla ztl, ma non si pensa a questi che sono i problemi reali. Servirebbero controlli più specifici, con gli agenti non solo in auto ma anche a piedi, in borghese".

Lungo il Piovego

Scena pressochè identica al bar Alla Mappa di via Trieste, dove la polizia è intervenuta martedì mattina per un sopralluogo chiamata dalla titolare. La donna, dopo l'apertura, si è resa conto che la porta a vetri laterale che affaccia su via Berchet era stata sfondata. I ladri, passando dal buco, hanno manomesso il registratore di cassa portando via il cassetto con 280 euro in contanti. Il locale non possiede impianto di allarme e telecamere, quindi gli investigatori ricorreranno anche alla videosorveglianza lungo le strade nei dintorni per cercare di dare un nome e un volto ai colpevoli. Anche il consigliere leghista Alain Luciani tramite il suo profilo Facebook segnala la situazione.