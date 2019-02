Centri sportivi nel mirino dei ladri: nuovo furto nella notte

Prima il Tennis Club, violato la notte precedente. E ora il Centro Sportivo 2000: nuova spaccata notturna, questa volta in zona Cave.

Il furto

Per la precisione in via Pioveghetto: la volante è giunta sul posto alle ore 3.50 insieme alla polizia scientifica per un primo sopralluogo. Stando ai rilievi, i malviventi si sono introdotti nel centro sportivo dopo aver forzato una finestra. Ancora incerto l'ammontare del bottino, che verrà quantificato nelle prossime ore.