Clamorosa spaccata in via Altinate: negozio sventrato, rubati anche gli allestimenti

Un colpo studiato e realizzato con precisione, che ha lasciato ben poco all'interno del negozio di abbigliamento e accessori.

Il furto

Una spaccata impressionante, che ha lasciato dietro di sè una vetrina divelta, un negozio sotto sopra e quasi nulla della merce esposta. Poco ha potuto il vetro blindato: abbigliamento di marca, gioielli, borse, addirittura una bicicletta in esposizione, un tablet e la cassa. Sparito tutto. I ladri non hanno avuto pietà di Public, negozio di articoli maschili in via Altinate preso d'assalto nella notte tra giovedì e venerdì. Sulla vicenda indaga la polizia, per cercare di dare un volto ai malviventi e recuperare la refurtiva.

