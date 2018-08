Incubo spaccate, i ladri tornano a colpire: un altro ristorante nel mirino

Il vortice delle spaccate non accenna a placarsi. Dopo una scia di furti da capogiro con un'escalation impressionante nelle ultime settimane, un altro locale del centro cede ai ladri per la seconda volta in due settimane.

Le buone notizie...

Tra mercoledì e giovedì baristi e negozianti del centro storico avevano tirato un sospiro di sollievo: le telecamere avevano ripreso un uomo all'esterno di alcuni degli esercizi colpiti in orari compatibili con i furti e gli inquirenti avevano individuato un possibile sospetto. Neanche il tempo di concludere gli accertamenti, che il terrore dell'estate padovana è tornato a farsi sentire.

...e la nuova paura

Stavolta è toccato al ristorante Well Done Burger di via Gozzi, a pochi passi dai Giardini dell'Arena. All'apertura di lunedì mattina, a triste sorpresa e la chiamata ai carabinieri, arrivati sul posto con una pattuglia del nucleo operativo per il sopralluogo. Oltre ai rilievi, ai titolari è rimasto ben poco fare, se non la conta dei danni, peraltro ingenti. Il bilancio è di una vetrata rotta e di circa 3mila euro di fondo cassa volatilizzati. Troppo presto per dire se il colpo possa essere riconducibile ai precedenti: le indagini sono in corso e solo ulteriori approfondimenti potranno aiutare a districare il mistero.

Il precedente

Restano i danni e l'amarezza, perchè il ristorante è stato depredato solo due settimane fa. In quell'occasione era stata forzata una finestra della cucina: divelti vetro e infissi, oltre a un condotto dell'aria della cappa completamente divelto (foto). Poche decine gli euro rubati, molti di più quelli da investire per le riparazioni. Fino all'ennesimo sfregio di stanotte.