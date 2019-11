Atto sacrilego nella notte, dal capitello scompare la statua della Madonna della Neve

Ha sucutato rabbia, amarezza e sconcerto la triste scoperta fatta all'alba di mercoledì, quando alcuni passanti si sono resi conto della sparizione di una statua raffigurante la madonna da un capitello di Camposampiero.

La sparizione

Se si tratti di una bravata, di un atto vandalico o di un furto spetterà accertarlo ai carabinieri, intervenuti per un sopralluogo. Il fatto è accaduto in via Albarella, all'altezza dell'incrocio dove sorge il capitello delle Bocche, che ospita al suo interno un'effige della Madonna della Neve. La statua è una riproduzione di proprietà del Comitato civico Muson e, nonostante il valore materiale ammonti a 50 euro, il valore affettivo per la comunità è inestimabile.

L'appello

Furente il sindaco Katia Maccarrone, che ha affidato a Facebook uno sfogo e un perentorio invito ai responsabili: «Sono sconcertata e fortemente amareggiata per questo fatto grave e di totale stupidità e mancanza di rispetto! Invito con forza chi lo ha fatto, non so con quale scopo, a riportare subito indietro la nostra madonnina!». Le indagini sono in corso e prevedono l'ausilio delle telecamere della zona per risalire all'esatta ora del furto e a chi lo ha commesso.