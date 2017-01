Colpisce ancora la banda "degli spogliatoi": durante la gara Este-Mestre via soldi e cellulari

Ennesimo caso di furto durante una partita di calcio nel Padovano. Questa volta nel mirino della "banda dello spogliatoio" i ragazzi che giocano nell'Este e nella squadra del Mestre, in gara per la categoria juniores negli impianti sportivi di Granze.



FURTO. I ladri si sono introdotti proprio nella struttura proprio durante il match e sono così riusciti, con relativa tranquillità, a portare via 36 cellulari e 500 euro in contanti dai portafogli dei giocatori. Una volta accortisi del furto le due società hanno avvisato i carabinieri che sono accorsi sul posto ma a quel punto dei malviventi non c'era già più traccia. In corso le indagini.