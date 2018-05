Sradicano uno sportello Bancomat, ma il colpo sfuma: è caccia a quattro uomini

Hanno provato il colpo grosso. Ma hanno dovuto abbandonare il "tesoro": è caccia ai quattro uomini che nella notte tra venerdì e sabato hanno sradicato uno sportello Bancomat.

I fatti

È successo a Fossalta di Trebaseleghe, alle ore 3.30 circa: quattro uomini si sono recati in via Orba 2 e con l'ausilio di un carro attrezzi hanno prima sfondato la vetrata dell'agenzia dell'Alta padovana della Banca di credito cooperativo e quindi hanno letteralmente asportato l'intero sportello Bancomat per poi caricarlo sul mezzo e fuggire direzione Massanzago. Un'ora più tardi, però, i malviventi sono stati intercettati a Perarolo di Vigonza dai carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza: alla vista dei militari dell'Arma i quattro uomini hanno abbandonato sia il carro attrezzi che lo sportello Bancomat, con quest'ultimo adagiato di traverso sulla sede stradale per facilitare loro la fuga. I danni alla filiale della banca sono ancora in corso di quantificazione, mentre si sta cercando di dare un volto e un nome ai quattro responsabili del misfatto.