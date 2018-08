Paura nella notte: sradicano lo sportello Bancomat nel pieno centro del paese, ma il colpo fallisce

Una scena da film. Di quelle difficili da dimenticare: notte di paura per i residenti di Marsango, frazione di Campo San Martino, svegliati di soprassalto tra lunedì 13 e martedì 14 agosto dal clamoroso tentativo di furto di un intero sportello Bancomat in pieno centro.

Il colpo

Un colpo che sarebbe riuscito se non fosse stato per il tempestivo intervento dei carabinieri, impegnati nei servizi di controllo sull'intero territorio. Tutto ha inizio alle ore 3.30, quando i malviventi si servono di un carro attrezzi (peraltro rubato poco prima a Costabissara) per sfondare la vetrata e sradicare l'intero sportello Bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Siena nella centralissima piazza Papa Giovanni XXIII. Un autentico boato che ha destato tutti i residenti della zona, i quali non hanno però fatto in tempo a capire cos'era successo: i ladri, infatti, hanno caricato il tutto sul camion e si sono allontanati in fretta e furia utilizzando quali “staffette” due automobili Peugeot, anch'esse rubate nella notte ma a Caerano San Marco.

La fuga

La centrale operativa dei carabinieri, prontamente allertata, ha subito iniziato le ricerche dei fuggitivi, che nel giro di pochi minuti sono stati intercettati da due equipaggi della compagnia di Cittadella (con l’ausilio dei colleghi della Stazione di Limena) in località Vaccarino di Piazzola sul Brenta, sulla Strada Provinciale 47 Valsugana. Dopo un breve inseguimento i malfattori, vistisi braccati, hanno abbandonato il carro attrezzi con Bancomat agganciato e soldi al suo interno riuscendo a dileguarsi a bordo delle autovetture. La refurtiva è stata interamente recuperata, mentre sono in corso indagini per l’identificazione degli autori, al momento ancora ignoti.