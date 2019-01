Tenta di rubare quattro confezioni di profumo: sorpreso e arrestato dai carabinieri

Ha tentato di mimetizzarsi nella confusione che c’era al supermercato all’ora di punta, nascondendo nelle tasche quattro confezioni di profumo. I dipendenti del supermercato se ne sono accorti e l’hanno bloccato. I carabinieri del Norm sono arrivati per il sopralluogo e l’hanno ammanettato.

L’arresto

E’ stato arrestato con l’accusa di furto aggravato Stefan Dumitru Carusu, romeno di 22 anni residente in città, scoperto verso le 18 di lunedì sera a rubare alcuni prodotti di cosmetica per un valore di 110 euro all’Aliper di via Saetta all’Arcella. L’uomo, una volta scoperto, non ha potuto far altro che ammettere le proprie colpe ed è stato ammanettato.