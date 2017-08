Rubano generi alimentari in un supermercato: scappano, denunciato un 27enne

Una giovane coppia è entrata lunedì pomeriggio al supermercato Prix di via San Marco, mettendosi in tasca generi alimentari per un valore di alcune decine di euro. Fermati dalla sicurezza hanno spintonato l’addetto, scappando all’esterno.

DENUNCIATO UN GIOSTRAIO 27ENNE.

Poco dopo sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri che ha raccolto la testimonianza di quanti avevano assistito alla scena. Durante una perlustrazione nell’area adiacente al supermercato è stato bloccato G.R., 27enne di origini italiane che fa il giostraio. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per tentata rapina impropria. La complice invece ha fatto perdere le sue tracce.