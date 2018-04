Riempie il carrello della spesa e tenta di scappare: sorpreso e denunciato un 18enne

Si è fatto tutta la spesa, poi quando è arrivato alle casse ha tentato di andarsene senza pagare. I carabinieri di Cittadella hanno denunciato martedì un 18enne di origini straniere per furto di generi alimentari.

Il furto

L’uomo si è recato al supermercato Prix di Fontaniva in via Marconi e dopo aver preso dagli scaffali alimenti per circa 100 euro, ha tentato di allontanarsi col carrello senza pagare ma è stato sorpreso dai dipendenti del supermercato. Una pattuglia è giunta sul posto e ha denunciato il marocchino 18enne.