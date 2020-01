Tentato furto al supermercato il giorno dell'Epifania: denunciato un 45enne

Tentato furto nel pomeriggio dell'Epifania al supermercato Alì di via Saetta in zona San Carlo. Un uomo, padovano di 45 anni, è stato sorpreso a rubare vari alimenti e alcolici verso le 18.30, poco prima dell'orario di chiusura.

Intervento della polizia

A scoprirlo è stato l'addetto alla sicurezza che l'ha bloccato, dopo aver notato come il ladro avesse sistemato le bottiglie e il cibo in una borsa nel tentativo di portarseli via. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che l'hanno denunciato per tentato furto. Tutta la merce è stata restitutita al supermecato.